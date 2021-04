Covid: in Liguria 202 nuovi contagi, 7 vittime

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - L'epidemia covid vede 202 nuovi contagi e altre 7 vittime in Liguria, nelle ultime 24 ore.

Scende il totale di casi positivi (-231 a 6.716), ma risalgono i ricoveri: gli ospedalizzati sono ora 673 (+11), con 75 malati in terapia intensiva (ieri erano 76). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. I decessi, avvenuti tra l'8 aprile e ieri, riguardano persone tra i 59 e i 92 anni. Quanto ai nuovi positivi, con 2.845 tamponi molecolari e 1.365 tamponi con test antigenico rapido, corrispondono a un'incidenza che si riduce al 4,8% (ieri 5%).

Nella campagna vaccinale intanto le somministrazioni (473.561) hanno raggiunto il 90% di quanto consegnato in regione.

Nell'ultima giornata, pur con il calo fisiologico della domenica, sono state 7.399 (5.675 vaccini mRna e 1.724 AstraZeneca). In Liguria hanno già completato la vaccinazione ricevendo anche la seconda dose 130.534 persone (130.523 con Comirnaty o Moderna e 11 con AstraZeneca).

I nuovi contagi sono stati registrati ancora una volta soprattutto sull'Asl3 di Genova (111). Sono stati 46 su Savona (46), ma appena 11 nell'imperiese, 20 nel Tigullio e 14 a Spezia. Altri 2 nuovi contagi non hanno residenza in Liguria.

