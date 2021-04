Covid: convegno, in emergenza corale risposta scuole europee

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - I docenti di 12 paesi europei si sono confrontati sulle metodologie e sulle esperienze della didattica a distanza (Dad). Era questo il tema del convegno dal titolo 'Dentro e oltre l'emergenza. Metodologie ed esperienze scolastiche a confronto ai tempi del Covid' organizzato dall'istituto di istruzione superiore Firpo-Buonarroti di Genova, che si è svolto da remoto. Dal marzo del 2020, a causa della pandemia le scuole di molti paesi europei sono rimaste chiuse e hanno optato per la didattica a distanza per garantire il diritto allo studio. ''Si è trattato di un evento che ha posto al centro il confronto tra realtà territoriali all'apparenza diverse'' ha detto il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Liguria Ettore Accera.

''La risposta delle scuole europee all'emergenza è stata corale - ha commentato la dirigente scolastica del Firpo-Buonarrrotti, Giuseppina Randazzo - i docenti europei hanno reagito tutti allo stesso modo: con resilienza e soprattutto immediatamente, anche prima dei rispettivi governi, cercando di recuperare sin dall'inizio del confinamento il rapporto con gli studenti, anche attraverso l'autoformazione''.

