Spezia crolla a Bologna e perde 4-1

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Lo Spezia frana a Bologna e al Dall'Ara perde 4-1. All'11' tocco di braccio di Bastoni su cross di Schouten, Provedel intuisce il tiro di Orsolini ma non basta e i rossoblù vanno in vantaggio. Repentino il raddoppio Soriano per Schouten, Erlic sbaglia posizione e Barrow appoggia in rete.

Lo Spezia accorcia le distanze al 34' con Ismajili. Nel secondo tempo sempre su azione d'angolo, Svanberg riporta il Bologna avanti di due gol. Cinque minuti dopo, ancora Svanberg: tocco vincente su tiro dalla bandierina.

"Credo che sia stata una giornata negativa sia in fase difensiva sia nel momento in cui avremmo dovuto tirare fuori un po' di qualità in più - ha detto Italiano -. Eravamo riusciti a rimetterla in piedi, speravo che nel secondo tempo saremmo riusciti a fare di più. Manca un mese alla fine e abbiamo un vantaggio da amministrare: testa all'Inter. Ci è mancata qualità e dovremo aggiustare ciò che oggi non è andato per poter ripartire".