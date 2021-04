Samp, Lucescu idea per la panchina

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - La prossima sarà la settimana decisiva per il futuro di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria con l'incontro in agenda col presidente Massimo Ferrero: crescono le possibilità che resti anche nella prossima stagione ma ci sono all'orizzonte diverse ipotesi per la sostituzione. Non solo Dejan Stankovic che sta facendo molto bene alla guida dello Stella Rossa ma dalla Romania è rimbalzata la voce di un interessamento per Răzvan Lucescu, figlio di Mircea che allenò anche l'Inter. Secondo quanto riporta il portale romeno Gsp.ro, infatti Lucescu, esonerato lo scorso febbraio dall'Al Hilal, sarebbe tra i possibili candidati per la panchina doriana. (ANSA).