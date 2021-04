Terminata galleria Serravalle, Terzo valico al 50%

Importante traguardo per i lavori del Terzo Valico dei Giovi, la linea ferroviaria ad Alta Velocità che collegherà Genova con Milano passando per la provincia di Alessandria. Con l'abbattimento sulle note dell'Inno d'Italia del diaframma, la talpa Elisa ha completato la galleria di Serravalle. "Un passo importante per la realizzazione di questa grande opera pubblica: siamo al 50 per cento", ha detto il commissario straordinario per l'opera, Calogero Mauceri. "Qui - ha aggiunto - lavorano oltre quattrocento imprese, più di tremila tra operai e impiegati". All'evento in streaming, era presente il ministro Enrico Giovannini. (ANSA).