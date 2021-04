Rifiuti: 1mln bottiglie riciclate da eco-compattatori Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Hanno superato il milione le bottiglie e i flaconi di plastica riciclati a Genova da inizio 2021 attraverso i 13 eco-compattatori del progetto 'PlasTiPremia', che permette ai cittadini di essere premiati riciclando. E' il risultato emerso stamani a Genova alla presentazione della convenzione tra Regione Liguria, Comune di Genova, Amiu Genova e associazioni del territorio per informare i cittadini sul corretto modo di fare raccolta differenziata.

Presenti l'assessore regionale alla Tutela dei consumatori Simona Ferro, l'assessore comunale all'Ambiente Matteo Campora, il presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione e il presidente dell'Istituto ligure per il consumo Furio Truzzi. Il progetto attiverà 30 informatori ambientali che spiegheranno ai cittadini come smaltire la plastica correttamente presso i 13 eco-compattatori, dove ogni cittadino inserendo la tessera sanitaria può ricevere un 'coupon premio' dopo aver smaltito almeno trenta bottiglie o flaconi di plastica.

"Sono entusiasta di 'PlasTiPremia', il nostro obiettivo è inserire tra le premialità anche le attività sportive duramente colpite dalla pandemia", annuncia Ferro. "Genova è la prima città italiana per numero di eco-compattatori e il nostro obiettivo è diffonderli ulteriormente", spiega Campora. "Il nostro impegno è di orientarci e porre sempre più attenzione a ciò che i cittadini, nel doppio ruolo di utenti e consumatori, percepiscono della nostra gestione del ciclo dei rifiuti", afferma Pongiglione.

"PlasTiPremia è un importante esempio di economia circolare, - sottolinea Truzzi - che trae origine dalla volontà comune di cooperare insieme alle istituzioni. Il gradimento enorme manifestato dai cittadini dimostra che siamo sulla strada giusta". (ANSA).