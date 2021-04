Giovannini, Terzo Valico migliorerà la qualità della vita

"Qualcuno ha criticato il cambio di nome del mio ministero, ecco: questo è l'esempio di un'opera di infrastruttura sostenibile. Oggi qui celebriamo varie eccellenze italiane, forse non percepite fino in fondo nel nostro Paese". Così il ministro Enrico Giovannini, durante la cerimonia di abbattimento del diaframma della galleria di Serravalle Scrivia (Alessandria) del Terzo Valico dei Giovi.

"Una giornata importante, questa, in cui celebriamo le eccellenze e la capacità di lavorare insieme. Ho seguito da vicino i lavori, il ruolo del commissario - sottolinea, durante il collegamento in diretta - è stato risolutivo ed è significativo che proprio oggi il presidente del Consiglio abbia firmato il commissariamento di oltre cinquanta opere. È un segnale di accelerazione".

"Con opere di questo tipo si genera Pil, ma si aumenta anche la qualità della vita delle persone - aggiunge -. E questo fa la differenza: le ore perse nel traffico sono quelle valutate peggio dalle persone. Il Terzo Valico consente di allargare la metropolitana d'Italia. Il Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, sarà tutto orientato in questa direzione. Questo Paese riprende finalmente la capacità di programmare in grande, vogliamo fare un salto in avanti". (ANSA).