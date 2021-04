Covid: ancora in calo ricoverati, 7 morti, salgono positivi

Continuano a diminuire le persone ricoverate per covid, anche se il numero dei malati in terapia intensiva è stabile. Negli ospedali ci sono 678 persone, 22 in meno rispetto a ieri. Di queste 83 sono in terapia intensiva (erano 84). Torna a salire il numero complessivo dei positivi: 7109, 151 più di ieri. I nuovi casi sono 323 su 7128 tamponi (4313 molecolarie e 2815 rapidi) con un tasso di positività del 4,5%. I guariti 165. I nuovi casi sono 48 nell'Imperiese, 78 nel Savonese, 34 nello Spezzino, 5 nel Tigullio e 158 nella Asl3 di Genova. I morti sono 7, anche una donna di 58 anni a Sarzana, per un totale di 4.053. In isolamento domiciliare ci sono 6321 persone, 74 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 6292, erano 5926.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 10922 persone (8395 con vaccini mRna e 2527 con AstraZeneca). I vaccini arrivati sono 523160, i somministrati 451.756, l'86% (ANSA).