Capitanerie Porto e Tethys, un'app per avvistamenti cetacei

(ANSA) - SANREMO, 16 APR - L'applicazione 'Plastic Free Gc' della Guardia Costiera si arricchisce di una nuova funzione. Si tratta di 'avvistamenti' che consente di segnalare con il proprio smartphone la presenza di particolari specie marine.

L'app ne rileverà automaticamente la posizione e geocalizzerà le immagini che verranno condivise in diretta. Tutte le informazioni derivanti dalle segnalazioni confluiranno presso il Comando generale e verranno poi sottoposte a una verifica di carattere scientifico curata dal Tethys Research Institute, organizzazione di ricerca senza scopo di lucro fondata nel 1986 per sostenere la conservazione marina.

L'accordo operativo di questa iniziativa è stato siglato, stamani, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto ammiraglio Giovanni Pettorino e dal presidente del Tethys, Simone Panigada; alla presenza del sindaco della città dei Fiori Alberto Biancheri.

"L'applicazione - ha detto il direttore di Tethys, Sabina Airoldi - consente a chiunque vada per mare e sicuramente a tutte le unità navali della Guardia Costiera, ma anche ai diportisti e pescatori e a chi sta in spiaggia di segnalare, in tempo reale, semplicemente inviando una fotografia un delfino, una tartaruga, ma anche un squalo o altri grandi vertebrati marini. Si tratta di un gesto importante per la comunità scientifica che non la possibilità di monitorare tutti i mari italiani o di farlo in periodi come l'autunno e l'inverno".

(ANSA).