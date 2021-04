Nel 2022 riaprono musei Palazzo Rosso e S.Agostino

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Dalla riapertura dei musei di Sant'Agostino e di Palazzo Rosso, alla nascita di altre strutture museali, dal museo delle migrazioni a quello di città.

Sono molte le novità che attendono Genova dal 2022 quando partiranno diverse iniziative importanti. A spiegarlo, a margine della presentazione del nuovo sito dei musei genovesi, l'assessore alla cultura del comune di Genova, Barbara Grosso.

"Al Museo di Sant'Agostino si stanno finendo i lavori di cambio dei vetri, che è iniziato da circa un mese - ha spiegato - mentre proseguono gli interventi a Palazzo Rosso, dove una volta ultimati i lavori dovranno poi essere risistemate tutte le collezioni. Stiamo rispettando i tempi e pensiamo di riuscire a riaprirli a inizio del prossimo anno. Per una buona congiunzione dovremmo riuscire a farlo assieme anche ai nuovi musei cittadini, quello della città, che è prevista per l'inizio del prossimo anno così come il Mei - ha concluso -, il museo dell'emigrazione alla Commenda di Prè". (ANSA).