Musei: Genova, nuovo sito e una card per rilancio

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Una veste grafica completamente nuova, progettata per accompagnare turisti e genovesi alla scoperta delle meraviglie dei musei di Genova, e una card che, quando sarà possibile tornare in presenza, permetterà con 15 euro l'accesso per 24 ore a 28 strutture museali, oltre alla possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.

Genova si prepara alla fine della pandemia con due nuove iniziative che permetteranno di valorizzare sempre di più il patrimonio museale. "Quello che abbiamo fatto non è solo un semplice restyling del vecchio sito - spiega Anna Orlando, advisor per Arte e Patrimonio culturale del Comune di Genova - ma un invito a visitare Genova, città dei musei. La novità è il racconto della città attraverso questo patrimonio ricchissimo fatto di 33 realtà nel raggio di 10 km, tra civici, statali e privati. I musei sono stati suddivisi in cinque categorie - ha proseguito Orlando -: musei d'arte, musei di culture del mondo, musei di natura, scienza e navigazione, musei di storia e memoria e archivi, musei di musica e spettacolo, di cui 5 sono siti Patrimonio Unesco, 17 sono location esclusive, 8 hanno panorami mozzafiato, 9 sono immersi nel verde e 8 sono 'dimore-museo'. Il nuovo sito, quindi, è stato implementato nei contenuti con circa 300 schede di capolavori e altrettanti tra focus e percorsi tematici. "Il lancio del nuovo sito, che ha richiesto uno straordinario lavoro di ricerca e documentazione, risponde a una doppia esigenza - conclude l'assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - valorizzare e affermare l'immagine di Genova come capitale dei musei e della cultura, rendendo sempre più attrattiva l'offerta museale della nostra città e portare i capolavori del nostro patrimonio museale nelle case dei genovesi e delle persone di tutto il mondo, utilizzando gli strumenti offerti dalla rivoluzione digitale".

