Liguria, calano ancora positivi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Sono 407 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (1.121.082 da inizio pandemia), a fronte di 5.170 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.072 tamponi antigenici rapidi. Il tasso d'incidenza si attesta al 4,9%. Il maggior numero di nuovi casi si registra nell'Asl3 genovese (170) seguita da Asl 2 Savona (93), Asl1 Imperiese (72), Asl 5 Spezia (60) e Asl4 Tigullio con 10 casi. Calano gli ospedalizzati (-17) che ad oggi sono 700 di cui 84 in terapia intensiva. I totale dei guariti è di 749. Il totale dei casi positivi esclusi i guariti e i deceduti è di - 356.

I decessi avvenuti tra il 13 aprile e oggi sono 13, secondo quanto segnalato nel quotidiano report Alisa-Ministero, cui si aggiunge la segnalazione di un decesso risalente a febbraio. Il numero complessivo dei decessi in Liguria da inizio pandemia è di 4.046. Le vittime avevano un'età compresa tra i 62 e i 96 anni. Calano anche i soggetti in isolamento domiciliare, sono a oggi 6.277, 230 in meno rispetto a ieri. In sorveglianza attiva ne restano 5.926- Per quanti riguarda la campagna vaccinale sui 523.160 vaccini consegnati ne sono stati somministrati 440.659 pari all'84% del totale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9.990 dosi di vaccino Pfizer-Moderna (369.893 dal 27 dicembre). In 124.545 hanno ricevuto già la seconda dose. Per quanto riguarda il vaccino Vaxzevria di Astrazeneca, ne sono state somministrate oggi 2.135 dosi (70.766 dal 27 dicembre). In 10 hanno ricevuto la seconda dose. (ANSA).