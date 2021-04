Aspi: barriere nodo Genova ripristinate da giugno di notte

Il ripristino delle barriere fonoassorbenti rimosse da Aspi per motivi di sicurezza nel nodo autostradale genovese inizierà a giungo con cantieri solo in orario notturno. Lo comunica l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone al termine di un incontro con l'azienda.

Le operazioni di sostituzione partiranno da alcune tratte 'pilota' più interessate dai rumori del traffico, in particolare la tratta cittadina della A7, tra l'innesto della A10 e quello della A12, circa 2 chilometri di autostrada in entrambe le direzioni.

"Le operazioni verranno eseguite esclusivamente in orario notturno per limitare i disagi allo spostamento dei cittadini", garantisce Giampedrone. Le operazioni di sostituzione nelle altre tratte partiranno da metà settembre. Nel complesso, sull'intera rete ligure sono 35 i chilometri su cui sono previsti interventi sulle barriere fonoassorbenti.

Inoltre, da lunedì 19 aprile compreso, verrà attivata l'esenzione del pedaggio nel tratto Ronco Scrivia-Busalla in entrambe le direzioni fino al completamento dei lavori in corso e quindi alla riapertura a doppio senso della statale 35 dei Giovi.