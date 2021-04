5 mila coperte false 'Made in Italy' bloccate in porto

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Cinquemila tra coperte e trapunte inviate dalla Cina a una società bergamasca che recavano il marchio 'Made in Italy' sono state bloccate nel porto di Genova dai funzionari dell'AdM della sezione di Voltri-Genova 2 e di Bergamo-Levate. La merce era contenuta in 1.200 colli e, pur essendo corredate da etichette per l'importazione dall'estero, riportavano anche le indicazioni 'Made in Italy' con tanto di Tricolore. È stata così inibita l'immediata immissione in commercio e la società è stata denunciata per violazione delle norme sulla 'importazione di merci aventi indicazioni false o fallaci sull'origine italiana dei prodotti'. Essendo possibile regolarizzare i prodotti, è stata prescritta la copertura della dicitura 'Made in Italy' attraverso etichette inamovibili da collocarsi su ciascuna coperta sotto vigilanza doganale. (ANSA).