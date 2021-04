Tosi, G20 pari opportunità grande occasione per Liguria

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Il presidente della V Commissione Controlli, Verifica dell'attuazione delle Leggi e Pari Opportunità, Fabio Tosi esprime il proprio apprezzamento per la scelta di svolgere in Liguria il Forum G20 "International Ministere Conference on Women's Enpowerment" che si svolgerà a Santa Margherita Ligure il 26 agosto prossimo. "Il G20 dei Ministri dei dicasteri per le Pari opportunità - esordisce il presidente - è un appuntamento importantissimo per le Politiche sociali, oltre che un'ottima notizia per la nostra regione e per il Tigullio, territorio che è di mio di riferimento: per il Levante genovese, visto anche l'anno che stiamo vivendo, ha infatti un'innegabile importanza anche in termini di visibilità". L'evento, a cui dovrebbero partecipare delegazioni di almeno 35 Paesi, avrà infatti una vasta eco a livello mondiale.

"Le Pari opportunità o Politiche sociali - riprende Fabio Tosi - saranno prioritarie nel futuro ormai prossimo: inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, voluto dall'Europa con il Next Generation UE, saranno infatti uno dei temi centrali per la ripartenza. Sono certo - aggiunge - che avere un evento di questo tipo nella nostra regione stimolerà ancora di più il dibattito sulle Pari opportunità, che ricade nella Commissione regionale che presiedo".

Il presidente conclude: "Seguirò con interesse i temi che verranno affrontati e dibattuti al meeting di Santa Margherita e, come presidente della V Commissione, mi attiverò affinché le questioni messe sul tavolo vengano poi affrontate e approfondite a livello regionale". (ANSA).