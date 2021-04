Tennis: Montecarlo; Thompson ko, Fognini agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Montecarlo. Il campione ligure, n. 18 della classifica mondiale, infatti ha battuto con un doppio 6-3 6-3 l'australiano Jordan Thompson, numero 63 del ranking.

Prossimo avversario di Fognini sarà il vincente del match tra il serbo Filip Krajinovic (37) e l'argentino Juan Ignacio Londero (94) ripescato in tabellone dopo il ritiro del russo Daniil Medvedev, numero due del seeding, risultato positivo al Covid-19.

E' stato invece eliminato Salvatore Caruso battuto dal russo Andrey Rublev per 6-3 6-2.