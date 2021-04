Calcio: Sampdoria; sondaggio del Valencia per Ranieri

Sirene spagnole per Claudio Ranieri che è sempre più lontano dalla Sampdoria. Il tecnico, in scadenza di contratto, avrebbe già espresso il suo pensiero al club sulla decisione di non restare a Genova anche alla luce del ridimensionamento dell'ingaggio (ad oggi percepisce 1,8 milioni a stagione) e del fatto che vorrebbe rassicurazioni sul progetto tecnico.

E così dalla Spagna, TodoFichajes.com svela di un interessamento da parte del Valencia. Per Ranieri sarebbe un ritorno visto che ha allenato il club già in due occasioni: prima dal 1997 al 1999 portando il Valencia in Champions League dopo il quarto posto nella Liga e successivamente nel 2004 quando vinse la Supercoppa Europea. Non è escluso che nei prossimi giorni ci possa essere un incontro tra il presidente Massimo Ferrero e l'allenatore ma le possibilità che Ranieri possa continuare la sua avventura a Genova sono molto limitate. E intanto si guarda a quelli che potrebbero essere gli innesti, nel mirino sarebbe finito Mattia Aramu del Venezia, attaccante ma anche in grado di giocare esterno. E' esploso quest' anno con 9 gol e sei assist, una stagione super per il 25enne cresciuto nelle giovanili del Torino. (ANSA).