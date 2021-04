Anziana investita a Nervi muore dopo sei giorni

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Ancora una vittima della strada a Genova. È morta dopo sei giorni l'anziana di 83 anni investita da uno scooter in via Oberdan a Nervi. E' la settima vittima causata da incidenti stradali a Genova dall'inizio dell'anno. La donnna, Giacinta Rossi, stava attraversando la strada quando venne investita e cadendo sbatte la testa contro il marciapiede.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sul posto erano intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Il centauro è stato indagato per omicidio colposo. (ANSA).