Viveva nei boschi per rubare in case, in cella ladro 'rambo'

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Viveva in una tenda nei boschi e dai boschi raggiungeva le abitazioni da svaligiare. I carabinieri hanno identificato e arrestato l'uomo, un albanese di 46 anni. Secondo i militari, coordinati dal pm Francesco Cardona Albini, l'uomo avrebbe colpito almeno 27 volte tra Crevari e Molassana tra gennaio e marzo. L'uomo, hanno appurato gli investigatori, si spostava su strade secondarie e attraversava i boschi per non farsi individuare. Una volta 'scelta' la casa dove rubare usava un trapano per aprire le finestre ed entrava. I carabinieri, dopo mesi di pedinamenti e appostamenti, hanno scoperto che aveva piantato una tenda vicino il cimitero di Staglieno, in mezzo al bosco per viverci indisturbato e dove sono state trovate punte di trapano, gli abiti usati per i furti e soldi. Dalle indagini è emerso che l'uomo era ricercato da cinque anni per furti commessi in provincia di Cuneo. (ANSA).