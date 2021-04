Tennis: Monaco; vincono anche Fognini e Cecchinato

(ANSA) - MONTECARLO, 13 APR - E' grande Italia a Montecarlo.

Oltre a Jannik Sinner, anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato hanno staccato il pass per il secondo turno al 'Rolex Montecarlo Masters', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo.

Sul Campo Ranieri III il campione in carica Fabio Fognini, n.18 Atp e qui testa di serie n.15, ha cominciato la difesa del titolo superando per 6-2 7-5, in un'ora e 25 minuti di gioco, il serbo Miomir Kecmanovic, n.47 del ranking. Tra il 33enne di Arma di Taggia ed il 21enne di Belgrado non c'erano precedenti. Ora Fognini troverà al secondo turno l'australiano Jordan Thompson.

E sul Campo 9 successo anche di Marco Cecchinato, n.92 Atp, che si è sbarazzato per 6-4 6-3, in un'ora e 28 minuti, del tedesco Domink Koepfer, n.56 del ranking, in una sfida tra qualificati.

Nel secondo turno il 28enne palermitano dovrà vedersela con il belga David Goffin, n.11 del seeding del torneo monegasco.

