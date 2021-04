Premio Andersen, un migliaio le fiabe in gara

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 13 APR - In tempi di covid aumentano gli aspiranti scrittori di fiabe e sono circa un migliaio gli elaborati giunti alla edizione numero 54 del premio letterario dedicato allo scrittore danese Hans Cristian Andersen che soggiornò a Sestri Levante. I componimenti, provenienti anche dall' estero, saranno ora vagliati dalla giuria presieduta dalla scrittrice Lidia Ravera. Unitamente alla fiaba inedita il cui bando è stato chiuso, vi è il concorso lanciato in occasione dei 50 anni di attività dell'associazione Medici senza Frontiere, fino al 10 maggio sarà possibile inviare una filastrocca con all'interno le parole "senza frontiere", con al massimo otto versi in rima a filastrocca@msf.it. (ANSA).