Covid:Confcommercio a Genova, ora vaccini,ristori,riaperture

Un centinaio di commercianti aderenti a Fipe Confcommercio e alcuni rappresentanti dei balneari hanno manifestato in piazza della Vittoria, a Genova, nell'ambito della protesta nazionale che vede oggi la Fipe in piazza a Roma. "Il comparto non vede futuro - ha detto Alessandro Cavo, presidente di FIpe Confcommercio Liguria - I ristori sono inadeguati e, in mancanza di una data certa per la riapertura, possiamo dire che siamo ai limiti della sopravvivenza".

Il presidente di Confcommercio Liguria Paolo Odone si è rivolto direttamente al premier e al governo. "Qui vedete un'Italia che vuole rispettare le regole ma non ne può più. Cercate di vaccinarci il più presto possibile, siamo tutti d'accordo, ma abbiamo bisogno di ripartire subito". (ANSA).