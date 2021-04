Covid: ricoverati stabili, più malati in terapia intensiva

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Aumentano i malati ricoverati nelle terapie intensive a causa del covid in Liguria, sono 87 contro gli 84 di ieri. Ma il numero degli ospedalizzati è sostanzialmente stabile: 745, uno in meno ripetto a ieri. I morti sono 8, con età compresa tra i 75 e i 92 anni. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 4018. Il totale dei positivi al covi-19 sono 7507, 229 meno di ieri. I nuovi casi sono 231e i guarti 452. Le nuove positività al virus sono emerse da 7322 tamponi (4728 molecolari e 2594 test rapidi). Il tasso di positività scende al 3,15%, era al 5,32%. I nuovi casi sono stati registrati 68 nell'Imperiese, 31 nel Savonese, 24 nello Spezzino, 25 nel Tigullio e 81 nella Asl3 di Genova. Due sono residenti fuori regione. In isolamento domiciliare ci sono 6720 persone, 267 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 6811, erano 6809.

Capitolo vaccini: ne sono stati iniettati 11520 (9843 mRNA e 1677 AstraZeneca). Quelli consegnati sono483380, quelli somministrati 414454, l'86%: ieri la pecentuale era dell'83%.

Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 120346 (ANSA).