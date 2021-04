Cantieri autostrade: macchinari rotti, in tilt il traffico nel nodo di Genova

Traffico a ponente di Genova nel caos per la mancata riapertura del tratto tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, sulla A10 Genova-Savona, a causa della rottura di due macchinari usati per stendere l'asfalto. I mezzi pesanti sono stati costretti ad attraversare la città appesantendo il traffico ordinario. Per mitigare la situazione sono anche stati chiusi i varchi portuali.

Il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli sulla A10 poco dopo le 09 è stato riaperto. Attualmente sul luogo del cantiere si circola su una sola corsia. All'altezza dell'ex uscita obbligatoria a Genova Aeroporto si sono formati 2 km di coda verso Savona. Inoltre, ci sono ripercussioni sul nodo genovese ed in particolare in A7, dove si registrano 8 km di coda tra Busalla e il bivio con l'A10 e 2 km tra Sampierdarena ed il bivio con l'A7, e anche in A12, dove si registra 1 km di coda tra Genova Est ed il bivio con l'A7. Lo comunica Autostrade. Agli utenti provenienti da Genova viene consigliato di uscire a Genova Aeroporto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 alla stazione di Genoca Pra'. Agli utenti provenienti da Milano che scendono dalla A7 si consiglia di immettersi in A21 per poi utilizzare l'A26 per raggiungere l'A10.

A causa delle code la seduta del Consiglio regionale della Liguria è iniziata con oltre 40 minuti di ritardo, alcuni consiglieri e assessori erano assenti a inizio lavori. "Più colleghi oggi sono rimasti coinvolti nelle code lungo le autostrade liguri", spiega il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei. Assente a inizio lavori a causa delle code nel Ponente ligure lungo la A10 anche l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola delegato a rappresentare il presidente della Regione Giovanni Toti durante la seduta odierna. Il capogruppo del M5S in Consiglio regionale Fabio Tosi bloccato nel traffico autostradale ha pubblicato via fb l'immagine di una corsia dell'autostrada A12 allagata stamani a in una galleria dopo il viadotto di Sori a causa delle infiltrazioni delle piogge. Bloccato nel traffico lungo la A10 anche l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. "Anche questa mattina il caos sulla A10. - denuncia Berrino - Autostrada riaperta con 3 ore di ritardo e code infinite. #A10cosinonva #liguriastopcantieri".