Vaccini: Toti,ecco date prenotazioni Liguria per fasce d'età

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "Vaccinare, tutti e al più presto.

Solo così vinceremo la battaglia contro il virus. La Liguria è pronta! Ecco il calendario delle prossime prenotazioni diviso per fasce di età". Lo dichiara il presidente della Liguria Giovanni Toti, rendendo noto il calendario delle prossime prenotazioni per le vaccinazioni contro il covid in regione. Le prenotazioni saranno, in base al turno, possibili sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it (dalle 23 del giorno precedente), su numero verde 800 938 818, sulle farmacie con servizio cup e presso i medici di medicina generale, ricorda.

Nel dettaglio si parte con la fascia tra i 65 e i 69 anni, che potranno prenotarsi per la vaccinazione dal 16 aprile. Dal 23 aprile è la volta dei 60-64enni. L'11 maggio per 55-59enni, il 18 maggio tocca a quanti hanno tra i 50 e i 54 anni, l'8 giugno tra 45 e 49 anni e infine dal 15 giugno le prenotazioni per i 40-44 enni. (ANSA).