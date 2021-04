Maltempo: rovesci con intensità moderate sul Levante

Rovesci sparsi in rapido spostamento lungo la direttrice Sudovest-Nordest nel corso della notte in Liguria, interessata dalla fase prefrontale di una perturbazione. I fenomeni si sono concentrati sul Levante con intensità orarie fino moderate (Carro 21,6 mm/1 h ore 02:00, San Colombano Certenoli 11 mm/1h ore 03:00, Sesta Godano 14 mm/1h ore 03:00, Maissana 10.8 mm/1h ore 04:00, Casarza Ligure 14.4 mm/1h ore 04:00, Varese Ligure 11 mm/1 h ore 04:30). Lo segnala l'Arpal nel monitoraggio meteo idrogeologico aggiornato alle 6.

Dalla mezzanotte e fino alle 15 nel levante ligure c'è allerta meteo arancione per piogge e temporali, nei bacini medi e grandi.

I livelli dei principali corsi d'acqua sono generalmente stabili. Modesti innalzamenti hanno iniziato a prodursi, a seguito di alcuni brevi rovesci localmente più intensi, nelle parti di testata del Vara (dall'idrometro di La Macchia) a scendere fino - al momento - a Borghetto Vara, e della parte toscana del Magra dove il livello ha raggiunto e talvolta superato il valore della scorsa notte. In ogni caso si tratta di portate di morbida ampiamente contenute in alveo.

Raffiche di vento da Sud, Sud-Est fino 60-80 km/h sui rilievi dello Spezzino (Casoni di Suvero-Zignago 83 km/h ore 02:20).

(ANSA).