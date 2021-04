Covid: calano i positivi, più guariti che nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Sono in calo i positivi al covid in Liguria. Sono 7736, 42 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 306 e i guariti 341. I tamponi sono stati 5748 (2881 molecolari e 2867 rapidi). Il tasso di positività è al 5,32%, era 5,64%. Gli ospedalizzati sono 9 in più di ieri: sono 746, di cui 86 in terapia intensiva, erano 80. I morti sono 7, per un totale di 4010. Tra i nuovi casi spiccano i 119 nel Savonese e i 146 Nella Asl3 di Genova, mentre non ce ne sono nel Tigullio e sono 24 nell'Imperiese e 17 nello Spezzino. Sono state vaccinate 8747 persone (8020 con vaccini freeze e 727 con AstraZeneca). I vaccini arrivati sono 483380, queli somministrati 401852, l'83%.

In isolamento domiciliare ci sono 6987 persone, 52 meno di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 6809, erano 6895 (ANSA).