Calcio: Entella esonera Vivarini, tocca a Volpe

(ANSA) - CHIAVARI, 12 APR - Ancora un cambio sulla panchina dell'Entella, ultima in Serie B. Gennaro Volpe è il nuovo allenatore, prende il posto di Vincenzo Vivarini, esonerato, che aveva preso il posto di Bruno Tedino. L'esonero è arrivato dopo il 3-0 subito in casa sabato dalla Salernitana. Lo comunica la società chiavarese. A fine novembre Vivarini era subentrato a Tedino. Dopo una partenza complicata aveva ottenuto tre vittorie in quattro partite tra fine 2020 e inizio 2021 con l'ultima vittoria della gestione ottenuta in casa col Pisa (2-1), era il 22 gennaio.

La squadra ha solo 22 punti e pochissime chance di agganciare i play out distanti 10 punti con solo cinque partite da giocare.

Volpe, ex giocatore dell'Entella, sta facendo bene alla guida della formazione Primavera che è al terzo posto: "L'obiettivo è concludere la stagione a testa alta con dignità e senso di responsabilità . Gennaro ha accettato senza alcuna riserva la nuova sfida, dimostrando, ancora una volta, di essere un autentico caposaldo del club", si legge nella nota del club.

