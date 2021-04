Pusher bloccato a Genova, già arrestato tre volte in 5 anni

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Bloccano spacciatore in Belvedere Pertusio, in darsena a Genova, e scoprono che è un collezionista di arresti: tre in cinque anni, l'ultimo nel gennaio scorso.

Protagonista è un gambiano di 28 anni. L'uomo è stato notato dagli agenti mentre guardava un cellulare con un connazionale.

Il personale della Sicurezza urbana gli ha chiesto i documenti e lui, visibilmente innervosito, ha spiegato che non li aveva con sé. "Hai stupefacente?" gli hanno chiesto gli agenti e lui ha consegnato una barretta di hashish. Quando gli è stato detto che lo portavano in ufficio per l'identificazione, l'uomo ha reagito spintonando gli agenti che a fatica lo hanno fatto salire sull'autocella dove durante la sanificazione anticovid sono state trovate altre 12 barrette di droga sotto il seduli dove era seduto l'africano, che è stato arrestato per resistenza e spaccio. (ANSA).