Osti, Ranieri-Ferrero due prime donne,a volte fanno capricci

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Mi auguro sempre che Claudio Ranieri resti alla Sampdoria. E' arrivato qui, ci ha salvati in un momento difficilissimo. I nostri 36 punti sono un risultato importante, che a inizio stagione non avremmo immaginato. Mi auguro che rimanga, ma Ferrero e Ranieri sono due prime donne, a volte fanno qualche capriccio". Intervistato da Sky Sport a margine di Sampdoria-Napoli, il direttore sportivo dei blucerchiati Carlo Osti parla della 'disputa' presidente-allenatore per il rinnovo del contratto.

"Sono cambiate tante cose nel calcio da quando c'è il Covid-19 - sottolinea Osti -. Prima di programmare una stagione ci sono da valutare tante cose. Ci sono tanti calciatori importanti, allenatori e direttori sportivi a scadenza. Avremo tempo per parlarne. Ranieri ha detto di voler finire la stagione nel miglior modo possibile. Il presidente Ferrero sta trattando personalmente sia con il mister che con Quagliarella. Proprio ieri ha fatto una dichiarazione importante, dicendo che finché lui sarà alla Sampdoria Quagliarella sarà alla Sampdoria. Fabio è il simbolo di questa Samp". (ANSA).