Covid: in netto calo accessi ai pronto soccorso di Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - E' in netto calo per la prima volta il numero degli accessi nei tre principali pronto soccorso di Genova: 136 quelli registrati oggi pomeriggio dalla piattaforma online aggiornata in tempo reale dall'ospedale Galliera. Avevano superato i 300 durante il picco della seconda ondata. Hanno raggiunto i 160-170 in media durante le ultime due settimane durante il probabile picco della terza ondata covid. A differenza dell'andamento della seconda ondata in Liguria la terza ondata al momento ha coinvolto soprattutto i pronto soccorso del ponente della Regione senza provocare code e iperafflusso di pazienti nei pronto soccorso genovesi. Alle 19 gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali San Martino, galliera e Villa Scassi erano: 20 in codice rosso (nessuno in attesa), 39 in codice giallo (4 in attesa), 33 in codice verde (16 in attesa), uno in codice bianco e 43 in osservazione breve intensiva in corso di visita. (ANSA).