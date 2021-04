Covid: in Liguria superati i 4.000 morti

Il covid ha causato, da inizio pandemia, 4.000 morti in Liguria. Sono 4.003, con i 4 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore e i 28 registrati oggi ma che risalgono dal gennaio scorso alla prima settimana di aprile; per questi solo adesso le Asl hanno avuto la documentazione per registrarli come morti a causa covid. In aumento i ricoverati: sono 737, 6 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 80 malati, ieri erano 76. Complessivamente i positivi sono 7.778, 74 meno di ieri (3.541 sono in provincia di Genova). I nuovi casi sono 335 a fronte di 5.934 tamponi (4.047 molecolari e 1.887 rapidi). Il tasso di positività è del 5,64%, a livello nazionale è 6,2%. I nuovi positivi sono stati individuati 134 nella Asl3 di Genova, 85 nell'Imperiese, 49 nel Savonese, 20 nel Tigullio, 46 nello Spezzino. Uno non è residente in Liguria. I guariti sono 377.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.624 vaccini (4.443 Pfizer - Moderna e 181 AstraZeneca). I vaccini consegnati sono 483.380, quelli somministrati sono 392.584, l'81%. Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 117.025.

In isolamento domiciliare ci sono 7.039 persone, 32 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 6.895, erano 6.940.

