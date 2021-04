Ballardini: ' Ci teniamo la buona prestazione'

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - "Ci teniamo la buona prestazione, oggi l'abbiamo fatta: peccato per il risultato finale, sui tre gol della Juventus abbiamo commesso degli errori", dice Davide Ballardini . "Fino ad oggi siamo stati molto bravi, ma non basta - ha aggiunto l'allenatore rossoblù - perché ora dobbiamo finire bene la stagione". E su Rovella, futuro giocatore bianconero: "Ha qualità importanti e nelle grandi squadre giocano ragazzi con quelle qualità: deve ancora crescere, ma non ci sono dubbi sul fatto che diventerà un giocatore da Juve". (ANSA).