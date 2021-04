La Juve non stecca, ma il Genoa non demerita

La Juve non stecca e batte il Genoa: secondo successo consecutivo per i bianconeri, dopo il 2-1 nel recupero con il Napoli: il 3-1 porta le firme di Kulusevski, Morata, tornato al gol dopo un mese di diguno, e McKennie. Buono l'avvio di ripresa del Grifone, con tanto di gol di Scamacca che aveva accorciato le distanze, ma alla fine Ballardini esce sconfitto, restando comunque a un confortante +10 sulla zona serie B.

Pirlo conferma nove undicesimi della formazione che ha superato il Napoli mercoledì, le due novità sono rappresentato dal ritorno dal Kulusevski come esterno destro di centrocampo e di Szczesny tra i pali. Nel Genoa, invece, Ballardini lancia dal primo minuto Rovella, promesso sposo bianconero, e Scamacca, uno dei profili cercati a gennaio da Paratici per rinforzare il pacchetto avanzato della Juventus. Chi temeva un approccio sbagliato della Juve contro una 'piccola' viene subito smentito: dopo quattro minuti Cuadrado va via a Rovella, non particolarmente convinto nel contrasto, e scarica per Kulusevski, che con il mancino batte Perin sul palo lontano. A metà primo tempo la Juve chiude virtualmente la gara: Radovanovic pasticcia in mezzo al campo e lancia in campo aperto il cntropiede bianconero, ma c'è bisogno di tre conclusioni per trovare il 2-0. Prima Chiesa si fa respingere il tiro da Perin, poi Ronaldo colpisce clamorosamente il palo a porta vuota, alla fine arriva Morata a firmare il raddoppio. L'ultima occasione del primo tempo è per il Grifone, con Scamacca che va via a De Ligt e Chiellini ma poi sbatte su Szczesny in uscita. Ripresa: è il 4' quando Rovella pennella un corner sulla testa di Scamacca per il 2-1. La rete carica ulteriormente la squadra di Ballardini, Pjaca sfiora il gol dell'ex fermato da un grande Szczesny e calciando fuori un rigore in movimento. E, nel momento migliore del Genoa, i bianconeri trovano il tris: Pirlo inserisce Dybala e McKennie, l'americano parte con i tempi giusti sfruttando l'errore di posizionamento di Masiello e segna il suo sesto gol stagionale. E' il 3-1 finale.