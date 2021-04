Vaccini: Toti, Liguria potrebbe arrivare ad azzerare scorte

"Nelle prossime due settimane, in teoria, la Liguria non potrebbe andare oltre i 7.815 vaccini al giorno garantiti dalla struttura commissariale se non diminuendo le scorte, cosa che ho già dato ordine di fare. Quindi vaccineremo 12-13 mila persone al giorno e arriveremo ad azzerare le nostre scorte". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video.

Priorità assoluta a over 80 e ultra vulnerabili come indicato dal commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "La Liguria azzererà le sue scorte tanto più che si dice che, volendo, per i vaccini Pfizer e Moderna se fossimo in difficoltà potremmo prorogare il termine della seconda dose, cosa che non abbiamo intenzione di fare - ribadisce Toti -, nella speranza che le dosi arrivino più copiose". (ANSA).