Liguria, Arpal emana allerta giallo per pioggia

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Arpal ha emanato l'allerta giallo per piogge diffuse sulla Liguria: sui bacini piccoli e medi l'allerta parte alle 20 di oggi, sabato 10 aprile fino alle 8 di domani sul centro ponente regionale.

Dopo le prime piogge della mattinata, che hanno coinvolto prevalentemente il centro ponente (generalmente deboli, solo localmente moderate), dal pomeriggio sono previste precipitazioni su tutta la regione, che tenderanno a diventare diffuse e moderate in serata, anche a carattere di rovescio, in particolare sulla zona centrale. I modelli meteorologici indicano proprio sul centro della regione una convergenza tra i venti meridionali e quelli più settentrionali ai bassi livelli, che potrebbe dar luogo nottetempo a più ore di pioggia sugli stessi bacini.

I venti meridionali saranno in rinforzo, così come il moto ondoso, che crescerà fino a mareggiata sul centro-levante.

Questa prima fase si attenuerà dalle ore centrali di domenica, ma successivamente le precipitazioni riprenderanno vigore, in particolare sul centro levante, fino alla prima parte di lunedì.

In questa seconda fase, potranno originarsi anche fenomeni temporaleschi. I venti saranno forti meridionali sul centro levante, settentrionali a ponente, e il mare salirà fino a mareggiata sul centro levante per onda da sud/sud est. (ANSA).