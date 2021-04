Juve: Pirlo "vorrei lo stesso spirito visto col Napoli"

(ANSA) - TORINO, 10 APR - "Vorrei rivedere lo stesso spirito: è più facile trovare energie per giocare partite come quella contro il Napoli, ma domani dobbiamo tenere la stessa concentrazione e lo stesso atteggiamento": è questa la richiesta di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai suoi giocatori in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Genoa, all'Allianz Stadium. (ANSA).