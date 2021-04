Incendi: brucia tetto casa a Genova Quarto, intervento vvf

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - La scorsa notte vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti in via Candido Augusto Vecchi a Genova Quarto per l'incendio di un tetto. Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni. Per il completo spegnimento e monitorare ogni parte della struttura si è reso necessario scoprire una porzione di esso. Nessun ferito. (ANSA).