Ponte Genova: Bucci pronto il planning per il Memoriale

"Stiamo parlando con alcuni street artist che fanno i murales per decorare il muro del parco della memoria perpendicolare al Ponte. Sara' fatto prima del 14 agosto. Vogliamo che si possa vedere quando ci sara' la commemorazione e la posa della prima pietra del Memoriale". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci parlando a margine del sopralluogo del viceministro Morelli sotto il ponte di Genova Per quanto riguarda il Parco, "abbiamo già un project planning, cominceremo subito col Memoriale - ha detto il sindaco -. Abbiamo come obiettivo mettere la prima pietra il 14 agosto. Dopodiché stiamo lavorando alla progettazione definitiva, siamo già avanti per quanto riguarda la parte industriale dove, se otteniamo i finanziamenti, potremo partire nel primo trimestre 2022 coi lavori operativi per fare tutta la parte di industria ad alta tecnologia e contemporaneamente cominceremo la struttura del 'cerchio rosso'. Sulla parte a Levante - ha concluso il sindaco - siamo quasi all'assegnazione dei palazzi che sono rimasti, già trasferiti dal demanio al Comune di Genova, dove faremo un senior housing e uno student housing". (ANSA).