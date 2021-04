Faceva arrivare donne dal Sudamerica per farle prostituire

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Faceva arrivare donne sudamericane in Europa che poi venivano fatte prostituire in Spagna e Francia.

La guardia di finanza, coordinata dal pm Marco Zocco, ha arrestato l'uomo, residente a Genova, su mandato di arresto europeo emesso dalla Francia. L'italiano, che è stato estradato, faceva parte di una organizzazione (12 le persone arrestate in Spagna) che usava anche violenza nei confronti delle donne sfruttate. (ANSA).