Dl Sostegni: Liguria, in pagamento 39 mln per le imprese

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Sono complessivamente 14.164 le domande presentate entro il 5 aprile in Liguria dalle imprese che avevano diritto a ricevere il bonus previsto dal Dl Sostegni a causa dell'emergenza sanitaria. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate ligure. In tutta la regione sono in pagamento quasi 39 milioni di euro (esattamente 38.750.115) per aiutare le realtà costrette ad un'attività praticamente azzerata per le restrizioni legate al Covid 19. Nella città metropolitana di Genova si registrano 7.424 richieste accettate per un importo economico totale di oltre 20 milioni di euro. Nella provincia di Savona 2.423 domande per 6,4 milioni, a seguire il territorio imperiese con 2.294 pratiche accettate per 5,9 milioni di euro.

E chiude lo spezzino: presentate 2.023 domande per un importo di sei milioni di euro. (ANSA).