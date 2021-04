Covid: netto calo di ospedalizzati, ma 15 morti

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Netto calo degli ospedalizzati per covid nelle ultime 24 ore in Liguria. I ricoverati sono calati di 36 unità. Ora negli ospedali ci sono 719 malati, 74 in terapia intensiva. Ma i morti sono ancora in doppia cifra: 15, per un totale di 3950. Il totale dei positivi è pressochè stabili: 7865, 4 meno di ieri. I nuovi casi sono 421, di cui quasi la metà sono stati riscontrati nella Asl3 di Genova con 192 contagi, gli altri sono 76 nell'Imperiese, 73 nel Savonese, 37 nel Tigullio e 42 nello Spezzino. Sono emersi da 8113 tamponi (5000 molecolari e 3113 rapidi). Il tasso di positività è del 5,18% (era 4,3%) come a livello nazionale (5,2%). I guariti sono 410. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 12446 persone (10586 con il vaccino mRna, 1860 con AstraZeneca). I vaccini consegnati sono 483380, quelli somministrati 377304, il 78%.

Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 115593.

In isolamento domiciliare ci sono 6896 persone, 77 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono7195, erano 7297.

(ANSA).