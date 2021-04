Covid: in Liguria 387 nuovi casi, 13 vittime, due di 54 anni

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - L'epidemia di covid vede altri 387 contagi in Liguria, con 13 vittime, anche più giovani di quanto accade solitamente: al Galliera il 28 e il 29 marzo sono deceduti infatti un uomo e una donna di 54 anni. Gli altri deceduti avevano invece una età compresa tra i 67 e i 91 anni.

Risultano stabili i ricoveri, con 755 ospedalizzati (+2) e 79 posti in terapia intensiva occupati. Scende invece con decisione il numero totale dei positivi, in calo di 122 a 7.869. I nuovi contagi corrispondono a un'incidenza del 4,3% sui 5.192 tamponi molecolari e 3.773 test antigenici effettuati.

Quanto alla campagna vaccinale, sono 364.742 i vaccini somministrati, pari al 75% di quanto consegnato. Le dosi di vaccini a Rna messaggero effettuate in Liguria hanno raggiunto le 304.199 unità, con 11.400 vaccini somministrati nelle ultime 24 ore (113.993 sono seconde dosi). Sono invece state 2.488 le vaccinazioni con Astrazeneca nelle ultime 24 ore, per un totale di 60.543 vaccini a vettore virale fatti in Liguria dall'inizio (7 sono seconde dosi). Con questi dati in Liguria nelle ultime 24 ore risultano effettuate quasi 14mila vaccinazioni: 13.888 per la precisione.

A livello territoriale, i contagi restano più intensi a Genova (165), mentre sembrano sotto i picchi della scorsa settimana i nuovi casi nel ponente: 62 nell'imperiese e 74 nel savonese. A Spezia i nuovi contagi sono stati 58, nel Tigullio 26 (2 nuove diagnosi non sono riconducibili a residenti in Liguria). (ANSA).