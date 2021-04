Vaccini: contingentate prenotazioni medici base nel Tigullio

(ANSA) - CHIAVARI, 07 APR - Prenotazioni per le vaccinazioni dai medici di famiglia contingentate nella Asl4 del Tigullio in base ai vaccini disponibili, ma nessun rischio di saltare la vaccinazione per chi è già prenotato fino alla fine di aprile "Le dosi di vaccini per tutti i prenotati ci sono". Lo spiega Paolo Petralia, direttore generale della Asl4 Chiavarese.

L'azienda sanitaria precisa che è in corso un contingentamento delle prenotazioni per le agende dei medici di base perché a loro sono garantite 600 dosi a settimana, divise equamente per gli hub di Rapallo, Chiavari e Sestri Levante fino a fine aprile. "Dosi che servono a coprire tutti i prenotati dai medici di famiglia che il sistema ha registrato aggiornato al 25 marzo 2021. Altre 250 dosi a settimana sono destinate alle farmacie.

Siamo in attesa di altre dosi. Stiamo parlando di somministrazioni a categorie vulnerabili e insegnanti, coperti dal farmaco AstraZeneca". "Con queste consegne noi non abbiamo più AstraZeneca - dice Petralia - li abbiamo messi tutti a disposizione. E mi dicono che nel sistema risultano ancora dei posti liberi".

L'azienda sanitaria chiavarese evidenzia come tra il 29 marzo e il 4 aprile fossero in agenda 1670 vaccinazioni e 737 in questa settimana. Proseguono le vaccinazioni con Pfizer e Moderna.

