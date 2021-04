Rapallo fa piano lavori fino 2023

(ANSA) - RAPALLO, 07 APR - Un programma triennale dei lavori pubblici importante per il Comune di Rapallo è stato presentato al Consiglio Comunale: un lungo elenco che comprende manutenzioni stradali e asfaltature, restyling delle aree verdi, rifacimento degli impianti di illuminazione, ma anche interventi attesi da anni come l'adeguamento del sottopasso di via Rosselli. Il piano relativo al triennio 2021-2023 è stato presentato durante la seduta del consiglio comunale dall'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio.

Quest'anno sono previsti lavori per il risanamento delle protezioni stradali e delle canalette di scolo dell'acqua nelle strade frazionali, ma anche un piano straordinario di asfaltature oltre all'ampliamento e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione. Le aree verdi si rifaranno il look, si procederà anche al rifacimento dell'impianto elettrico nella scuola Giustiniani e sarà allargato il sottopasso di via Rosselli, opera strategica per lo snellimento dei flussi di traffico nel centro cittadino.

Nel 2022, da segnalare l'ampliamento della scuola materna di Sant'Anna. Mentre nel 2023, inizierà il secondo lotto di lavori di rifacimento della copertura del torrente San Francesco. Ma nell'agenda del Comune c'è anche la bonifica del golfo con ripristino delle vie di navigazione: "Si tratta di un'opera di grande rilevanza, che verrà finanziata con contributo della Regione-Protezione civile pari a 10 milioni di euro", sottolinea l'assessore Lasinio. (ANSA).