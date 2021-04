Covid: focolaio in centro migranti a Imperia, 5 positivi

Un focolaio di Covid è stato registrato tra i migranti ospiti di una abitazione gestita dall'associazione di promozione sociale "Io Sono", a Imperia.

Cinque sono risultati positivi, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale. Gli altri otto ospiti sono stati trasferiti per la quarantena. Sono in atto accertamenti per verificare la catena dei contagi e nelle prossime ore i negativi saranno nuovamente sottoposti a tampone. (ANSA).