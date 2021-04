Ambulatorio mobile alla Spezia

Un camper attrezzato verrà utilizzato dalla Croce Rossa della Spezia come ambulatorio mobile di strada e di quartiere per offrire visite mediche gratuite alle persone senza dimora e agli anziani in difficoltà.

È quanto prevede il nuovo progetto di prossimità "Percorsi assistenziali a quattro ruote" dell'associazione spezzina, finanziato con 170 mila euro dalla Croce Rossa Italiana nazionale con l'obiettivo di assistere le persone che, anche a causa della pandemia, si trovano ad affrontare gravi situazioni di isolamento sociale e difficoltà economica e che non possono avvalersi delle prestazioni sanitarie di base.

Il camper-ambulatorio sarà attrezzato con tutta la strumentazione medica del caso: defibrillatore, pulsiossimetro, misuratore di pressione, strumentazione di base per medico otorino e dentista.della Croce Rossa spezzina, verrà utilizzato con due finalità principali.