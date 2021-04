A Taggia centro vaccini con auto

Al via questa mattina con le vaccinazioni per le persone ultrafragili nell'area vicina alla stazione ferroviaria di Taggia, col primo centro di vaccinazione in modalità "drive through" della Liguria. Oggi sono previste oltre 360 vaccinazioni. "Sarà una Pasqua diversa, la seconda di sacrifici per cittadini e attività economiche, ma spero sia l'ultimo sforzo verso la ripartenza - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Anche in questi giorni la nostra campagna vaccinale andrà avanti senza sosta: non ci fermeremo un attimo. Questa mattina abbiamo aperto anche il primo centro vaccinale 'drive through' della Liguria, uno tra i pochi in Italia".

Silvio Falco direttore generale di Asl1 ha detto: "Oggi è una giornata importante perchè siamo alla vigilia di Pasqua dove su tutto il territorio provinciale si vaccineranno oltre 1000 persone, oltre a proseguire con le vaccinazioni domani e lunedì". E sulla sinergia tra Asl1, Regione Liguria e Rfi che ha permesso la creazione del "drive vax" tabiese, il direttore generale evidenzia: "Un ringraziamento importante va a Rfi che hanno sup-portato dandoci in comodato d'uso queste aree". Alle parole del Dg di Asl1 fanno eco quelle dell'assessore regionale Marco Scajola: "Una grande sinergia, un lavoro di squadra, perchè mai come adesso è proprio significativo ed importante il lavoro di squadra. Un ottimo lavoro da par-te di Asl1, Rfi e Regione Liguria, per questo tipo di vaccinazione, il primo in Liguria, un orgoglio per il ponente ligure, attraverso le automobili".

Infine soddisfazione arriva anche dal primo cittadino di Taggia Mario Conio: "Come amministrazione abbiamo sposato, con grande convinzio-ne, i suggerimenti e l'invito di Asl a collaborare per il piano vaccinale. Abbiamo messo a di-sposzione - prosegue il sindaco - insieme a Rfi che ringrazio, queste importanti aree; oggi con grande soddisfazione siamo qui a raccoglierne i frutti. Non può mancare un ringraziamento ad Asl, a tutti i medici, infermieri, volontari, Croce Rossa Italiana, Croce Verde Arma di Taggia, protezione civile, autori di uno sforzo collettivo delle istituzioni e del mondo del volontariato".