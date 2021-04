Truffe agli anziani: caccia a falsi tecnici del gas a Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - Caccia a una coppia di truffatori che negli ultimi giorni ha messo a segno diversi colpi nei confronti di anziani a Genova. L'ultima truffa è di ieri: i due finti tecnici del gas hanno portato via 15 mila euro tra contanti e gioielli a un uomo in via Pian del Forno a Sestri Ponente. I due potrebbero essere gli autori di altri colpi che però non sono andati a segno tra Albaro, San Fruttuoso e Manin.

Indagini in corso di Volanti e Squadra mobile. (ANSA).