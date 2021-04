Schianto sulla statale 20: muore motociclista di 62 anni

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 02 APR - Un motociclista di 62 anni è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 21.30, sulla statale 20 della Val Roya, a Ventimiglia, nella prima galleria in direzione di Airole. La moto si è schiantata frontalmente contro un tir targato Cuneo. La vittima era alla guida di una moto con targa francese in transito verso l'interno del territorio, mentre il mezzo pesante viaggiava verso il centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con la polizia. La statale 20 è stata chiusa al traffico per i rilievi dell'incidente. (ANSA).